Харт: «В турнирах Шакири внезапно проявляется и забивает невероятные голы»

Вратарь сборной Англии Джо Харт рассказал, как полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири забил в матче Евро-2024 с Шотландией (1:1).

«Случайным удар Шакири не был. Он держал его в уме. Было просто идеально. В турнирах он внезапно проявляется и забивает невероятные голы. Полная его заслуга: на большой арене нанести неберущийся удар в верхний угол — он вправе гордиться собой. Все в мире помнят об этом парне за такие моменты в его исполнении», — цитирует пресс-служба УЕФА Харта.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.