Джикия рассказал о подготовке сборной России к матчу с Финляндией на Евро-2020
14:03
Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.
— Что думаете о сборной Финляндии?
— Дисциплинированная команда, серьезный соперник. Они организованно, компактно сыграли и добились результата. Играют терпеливо, ждут свой момент. «Стандарты», штрафные — их козырь. Серьезный соперник.
— Что думаете об игре Алексея Миранчука?
— Это большой игрок, который становится с каждым днем все лучше и лучше. Мне приятно за ним следить. Приятно смотреть на него, на его подготовку, за тем, как он прогрессирует. Огромный молодец.
Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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