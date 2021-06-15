Джикия рассказал о подготовке сборной России к матчу с Финляндией на Евро-2020

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

— Что думаете о сборной Финляндии?

— Дисциплинированная команда, серьезный соперник. Они организованно, компактно сыграли и добились результата. Играют терпеливо, ждут свой момент. «Стандарты», штрафные — их козырь. Серьезный соперник.

— Что думаете об игре Алексея Миранчука?

— Это большой игрок, который становится с каждым днем все лучше и лучше. Мне приятно за ним следить. Приятно смотреть на него, на его подготовку, за тем, как он прогрессирует. Огромный молодец.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).