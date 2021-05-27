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Джикия рассказал, каким он видит болельщика сборной России

12:50
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, каким он видит собирательный образ болельщика национальной команды.

— Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста. И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но, несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры