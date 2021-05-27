Джикия рассказал, каким он видит болельщика сборной России
12:50
Вице-капитан сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, каким он видит собирательный образ болельщика национальной команды.
— Если в общем брать прямо всю Россию, то для меня собирательный образ болельщика сборной такой: он немного разбирается в футболе, знает, что такое офсайд; максимально предвзято относится к каждому моменту с участием отдельно взятого футболиста. И при просмотре футбола он немножечко выражается нецензурной лексикой в адрес любого игрока. Но, несмотря на все неудачи и удачи, он всегда в глубине души с любовью поддерживает сборную, потому что это его страна, его ребята.
(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)
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