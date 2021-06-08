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Джикия — о матче с Бельгией: «Болельщики будут гнать нас вперед»

18:24
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник сборной России Георгий Джикия оценил, в каком статусе сборная России подходит к стартовому матчу на Евро-2020 против Бельгии.

— Считаете ли Бельгию фаворитом?

—  Бельгия сильный соперник с игроками классного европейского уровня. Игра будет хорошей. То, что матч пройдет в России — небольшой плюс для нас, болельщики будут гнать нас вперед.

— Ждете ли дуэли с Лукаку? Считаете ли его одним из лучших форвардов в мире? Как будете его останавливать?

— Безусловно, он один из лучших форвардов в мире. Что по игре — не Джикия будет играть против Лукаку, а сборная России. Поэтому командные действия — прежде всего. Как-то так.

Матч Россия — Бельгия чемпионата Европы пройдет 12 июня на «Газпром Арене» в Петербурге, начало запланировано на 22:00. Это будет первая игра для российской сборной в рамках Евро-2020.

Чемпионат Евро-2020 будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится семь матчей турнира, из них две игры сборной России на групповом этапе и четвертьфинал.

(Артем Калинин)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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