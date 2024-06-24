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Хендри — о вылете Шотландии с Евро-2024: «Я опустошен»

Алина Савинова
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Защитник сборной Шотландии Джек Хендри рассказал, какие чувства испытывает после поражения команды от Венгрии в матче заключительного тура группового турнира Евро-2024 (0:1).

Шотландцы с 1 очком заняли 4-ю строчку в группе А и завершили выступление на чемпионате Европы.

«В нашей раздевалке было очень тихо, и я опустошен. Это один из самых худших моментов, если не самый худший, которые были в моей игровой карьере. Это чрезвычайно тяжело пережить», — приводит пресс-служба УЕФА слова Хендри.

Первое место в группе А заняла Германия с 7 очками. На второй позиции расположилась Швейцария (5), на третьей — Венгрия (3).

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