Джанашия считает, что сборная Грузии не должна была проиграть Турции

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия отреагировал на поражение команды в матче группового турнира Евро-2024 против сборной Турции (1:3).

«Что тут обсуждать? Грузии просто не повезло. Ничего страшного, время еще есть. Надо обыгрывать Чехию, а потом хотя бы вничью сыграть с Португалией. Шансы есть. Команда смотрелась здорово, но ей просто не повезло. На Грузию приятно было смотреть. Закрытого футбола вчера не было. Грузия не должна была проиграть. Вчера нам просто не подфартило», — приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

В следующих матчах грузинская команда сыграет против Чехии (22 июня) и Португалии (26 июня).