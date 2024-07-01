Джанашия считает, что игроки сборной Испании наказали грузин за бесстрашие в матче Евро

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия заявил, что грузинская команда играла смело и без боязни в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Испании (1:4).

«Видите, как случилось, мы не испугались, поэтому нас и наказали. В принципе не нужно было никого бояться, пацаны здорово сыграли, но испанцы на данный момент сильнее, чем грузины, но они сделали все, что смогли, за это им спасибо. Была самоотдача, просто не хватило сил, поэтому так получилось. В первый раз так выступить — очень хорошо для сборной Грузии, надеемся, что во второй-третий раз будем уже в тройке. У нас все-таки молодежная команда, думаю, что все будет шикарно», — цитирует Джанашию ТАСС.

Ранее президент и премьер-министр Грузии поблагодарили сборную за игру на Евро-2024.