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Сегодня, 12:26

Джанашия объяснил, за счет чего сборная Грузии может выйти из группы на Евро-2024

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Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия спрогнозировал, что национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате Европы-2024.

— В группе Грузия сыграет с Чехией, Турцией и Португалией. Какие шансы у команды?

— Надо обыгрывать Турцию. Думаю, из группы Грузия выйдет.

— В чем преимущество сборной Грузии?

— Это молодая команда, значит, она должна хорошо выступить. На этом Евро с Грузией все будет хорошо. Страна будет счастлива, — цитирует Джанашию «РБ Спорт».

В первом матче на Евро-2024 грузины сыграют против Турции 18 июня.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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