Джанашия назвал Мамардашвили лучшим вратарем Европы

Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» дал очень высокую оценку вратарю своей команды Георгию Мамардашвили в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Чехией (1:1).

— А наиграла ли Грузия на победу с Чехией?

— Но шанс-то в концовке был! Да, конечно, великолепно сыграл Мамардашвили. Однозначно лучший игрок матча. Но футбол и состоит из реализации моментов. Попади Лобжанидзе...

— Но уже к пятой минуте чехи могли забить дважды.

— Да. Но только за нас играет великий вратарь! Мамардашвили — лучший голкипер Европы на данный момент.

— Вы так считаете?

— А разве нет? Кто сыграл лучше него в первых двух турах на Евро? Я не видел пока никого сильнее нашего голкипера. При этом он еще довольно молод, может прибавить.

Мамардашвили признан лучшим футболистом матча против команды Чехии. В этой встрече 23-летний вратарь совершил девять сейвов.