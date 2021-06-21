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Джака считает, что Швейцария провела отличный матч против Турции

00:27
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака поделился впечатлениями после матча с Турцией (3:1) на Евро-2020.

«Я думаю, мы провели хороший матч, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 20 июня. — Мы отлично сыграли и заслуженно выиграли.

Я считаю, мы показали, на что способны. Теперь нам придется ждать, но мы надеемся на лучшее. Нужно просто посмотреть, как сложатся события в других матчах».

Сборная Швейцарии набрала четыре очка и заняла третье место в группе А. У Турции ноль очков и последнее, четвертое место.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024467--switzerland-vs-turkey/

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