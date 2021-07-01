Джака рассказал, что необходимо сборной Швейцарии для победы над Испанией в 1/4 финала

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал об ожиданиях от матча Евро-2020 против Испании.

«Все жители Швейцарии должны быть счастливы, они могут гордиться нами! Мы вошли в историю, победив французов. Я горжусь быть частью этой команды. Мы все еще на турнире. Испанию мы знаем очень неплохо, недавно провели с ней два матча. Нам необходим такой же характер и бойцовский дух, как в поединке 1/8 финала», — цитирует Джаку официальный сайт УЕФА.

Матч 1/4 финала Швейцария — Испания состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.