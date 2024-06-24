Джака — о ничьей с Германией: «Надеюсь, теперь к Швейцарии будут относиться с большим уважением»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Германии (1:1).

«Всегда обидно, когда пропускаешь в конце игры. В целом, я думаю, мы показали отличный характер, держали мяч, играли очень хорошо и, в конце концов, можем быть довольны одним очком. Мы знали, что из себя представляет Германия. Не всегда было легко играть с мячом так, как нам обычно хочется. Но я думаю, что мы были очень конкурентоспособны без мяча. Мы оказывали на них сильное давление, и в большинстве случаев это была хорошая работа с нашей стороны.

Мы вышли в плей-офф, первый шаг сделан. Мы с нетерпением ждем следующего раунда и нашего соперника. После этой игры, я надеюсь, все будут относиться к нам немного с большим уважением», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.