Джака признан лучшим игроком матча Швейцария — Германия

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака стал лучшим игроком матча против Германии (1:1) в третьем туре группового турнира Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

31-летний швейцарец вышел в стартовом составе своей сборной и отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 67-й минуте.

Сборная Швейцарии (5 очков) заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала турнира команда Мурата Якина сыграет с командой, которая займет второе место в группе B. После двух туров второй в этом квартете идет сборная Италии.