Джака доволен, как играла Швейцария против Германии

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, что думает о ничейном результате поединка против Германии (1:1) в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы — 2024.

«Обидно упускать победу в самом конце. В этой встрече мы показали характер, отлично контролировали мяч и показали хороший футбол. У есть есть очко и можем быть довольны. Все понимают, насколько сильна сборная Германии», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.