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Вратарь Дюпин предложил слоган для сборной России на Евро-2020

13:00
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Вратарь сборной России Юрий Дюпин считает, что его задача на Евро-2020 заключается в создании атмосферы внутри команды. 33-летний голкипер также рассказал о слогане для национальной команды, вспомнив слова Станислава Черчесова.

«Есть ли надежда сыграть на Евро? У нас задача создать атмосферу тем, кто будет играть. Думаю, мы с этим справляемся. А если понадобится, то мы всегда готовы помочь команде.

Какой бы слоган выбрал для сборной России? Мне сразу приходят на ум слова Саламыча (Станислав Черчесов): «Неважно, кто напротив, важно тот, кто рядом». Пусть будет такой слоган, — сказал Дюпин.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Севастиан Терлецкий)

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