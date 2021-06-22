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Дюмфрис рад, что голландцы стали первыми в группе на Евро-2020

03:55

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис прокомментировал победу над Македонией (3:0) на Евро-2020. Голландцы с первого мечта вышли в плей-офф.

«Очень рады возглавить группу. А теперь вернемся к тренировкам, чтобы узнать, что будет дальше!» — написал Дюмфрис в Twitter.

Сборная Нидерландов выиграли все три матча в группе Евро-2020 и заняла первое место. Македонцы стали последними.

Македония — Нидерланды

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