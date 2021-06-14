Дюмфрис — о голе в ворота Украины: «Для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс»
01:43
Сборная Голландии обыграла Украину со счетом 3:2 в матче чемпионата Европы. Лучшим игроком матча стал защитник голладцев Дензел Дюмфрис, забивший победный гол в этой встрече.
«Я забил красивый гол, но не думаю, что это был мой лучший матч. Можно сказать, что это был самый красивый гол в моей карьере. Удачный удар стал для меня большим облегчением. Я был очень расстроен, потому что не смог забить в первом тайме. Для меня стало большим облегчением, что я получил этот шанс и четко его реализовал», — цитирует игрока пресс-служба игрока.
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