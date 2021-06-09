Дюков оценил готовность сборной России к старту Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«Уверен, что это будет зрелищный и интересный турнир. Всех болельщиков этот чемпионат Европы должен порадовать. Что касается нашей сборной, то я хочу отметить, что команда провела очень серьезную работу и выполнила программу, которая была разработана к Евро. Я уверен, что команда приложит все силы для того, чтобы выступить максимально успешно. Сейчас мы участвуем в групповом этапе, поэтому задачей является выход из группы. Будем решать задачи по мере их поступления. Я вчера был на открытой тренировке, вполне возможно, что еще смогу пообщаться с командой перед первой игрой», — заявил Дюков.

10 июня сборная России вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча группового этапа с командами Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). С датчанами россияне сыграют 21 июня в Копенгагене.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

(Владимир Пушкарев)