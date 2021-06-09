Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.

«Мы направили соответствующее обращение в УЕФА, ждем ответа. В течение сегодняшнего или завтрашнего дня мы получим официальный ответ. Мы высказали свою позицию в письме. Мы увидели, как в экипировке сборной Украины, так и в ее презентации определенные политические посылы. Это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть в регламенте УЕФА», — сказал Дюков.

При этом он отметил, что форма сборной Украины никак не должна повлиять на выступление национальной сборной России на турнире.

«Это обращение — наша инициатива. Если говорить о футболе, то одной из его целей и задач является объединение. Если говорить о посылах, которые были на футболках, то это те посылы, которые не говорят о политической нейтральности. Наоборот, они призывают к определенному расколу. Что опять же противоречит основным принципам футбола.

Возможность снятия с чемпионата Европы из-за формы сборной Украины даже не обсуждалась», — заключил Дюков.

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На футболки нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Голландии (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

(Владимир Пушкарев)