Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дюков — о форме сборной Украины: «В ее презентации определенные политические посылы»

18:30
Форма сборной Украины на Евро-2020.
Форма сборной Украины на Евро-2020.
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу формы, в которой сборная Украины будет выступать на Евро-2020.

«Мы направили соответствующее обращение в УЕФА, ждем ответа. В течение сегодняшнего или завтрашнего дня мы получим официальный ответ. Мы высказали свою позицию в письме. Мы увидели, как в экипировке сборной Украины, так и в ее презентации определенные политические посылы. Это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть в регламенте УЕФА», — сказал Дюков.

При этом он отметил, что форма сборной Украины никак не должна повлиять на выступление национальной сборной России на турнире.

«Это обращение — наша инициатива. Если говорить о футболе, то одной из его целей и задач является объединение. Если говорить о посылах, которые были на футболках, то это те посылы, которые не говорят о политической нейтральности. Наоборот, они призывают к определенному расколу. Что опять же противоречит основным принципам футбола.

Возможность снятия с чемпионата Европы из-за формы сборной Украины даже не обсуждалась», — заключил Дюков.

Ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На футболки нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», а также контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная Украины сыграет в группе C вместе с командами Голландии (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»
Полиция Дании: «Встреча фанатов из России и Польши в Копенгагене — самое ужасное, что может случиться»
В попечительском совете РФС ожидают успешного выступления сборной России на Евро-2020
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи