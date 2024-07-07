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Сегодня, 21:19

Дьяков спрогнозировал исход полуфинального матча Евро-2024 Нидерланды — Англия

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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что сборная Англии проиграет Нидерландам в полуфинале чемпионата Европы-2024.

«Я согласен с тем, что Англия показывает ужасный, не зрелищный футбол. Насчет возможной победы на Евро, ну греки же как-то выиграли с унылым футболом.

Когда у тебя такой состав, и когда у тебя самая дорогая команда в мире, ты играешь в такой футбол, от которого все плюются. Если со Словакией и Швейцарией Англия спасалась, то я думаю, что они не пройдут Нидерланды и вылетят в полуфинале», —приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Полуфинальная встреча Евро-2024 между национальными командами состоится 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Источник: Vprognoze.ru
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Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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