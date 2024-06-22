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Дьяков: «Темной лошадкой Евро-2024 можно назвать Италию. Она может удивить»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о ходе Евро-2024.

«Наиболее яркой игры на Евро жду, конечно, от признанных звкзд мирового футбола на сегодня. Это, конечно, Мбаппе. Также всегда будет очень интересно смотреть, как Криштиану Роналду проявляет себя в свокм возрасте на турнире такого уровня. Как Кросс проведкт свой прощальный турнир в карьере. Ярких персонажей и интриг на этом чемпионате Европы достаточно.
Темной лошадкой турнира можно назвать сборную Италии, на которую вообще мало кто ставит. В их составе уже давно нет суперзвезд, какие были раньше, но зато очень много работяг. Возможно, итальянцы смогут преподнести сюрприз и удивить дальним проходом до стадии полуфинала, а, может, даже и финала», — приводит Legalbet слова Дьякова.

Сборная Италии занимает второе место в группе B после двух туров Евро-2024 с 3 очками. В заключительном, третьем туре команда сыграет против Хорватии. Матч пройдет 24 июня и начнется в 22.00 (мск).

Источник: Legalbet
Евро-2024
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