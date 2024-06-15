Двух человек задержали в Германии при попытке прорваться в отель к Роналду

Двух болельщиков сборной Португалии задержала полиция, сообщает Bild.

По данным источника, игроки нацилнальной команды во время Евро-2024 будут жить в отеле Hotel-Residence Klosterpforte в Мариенфельде. У аэропорта и отеля, где поселились игроки, их встречали около 6 тыс. человек. Причина в том, что многие хотели увидеть Криштиану Роналду.

Двух 21-летних фанатов задержали поздно вечером 13 июня, когда они вошли в закрытую для посторонних зону в отеле. Против них проводят расследование.

Сборная Португалии сыграет в группе F с командами Чехии (18 июня), Турции (22-го) и Грузии (26-го).