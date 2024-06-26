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Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал ничью с Данией (0:0) в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Мы очень расстроены, что не вышли в 1/8 финала, но я очень горжусь нашей командой. Мы отдали все ради сборной и ради нашей страны», — цитирует пресс-служба УЕФА Тадича.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.

Эпизод матча Дания&nbsp;&mdash; Сербия на&nbsp;Евро-2024&nbsp;&mdash; 0:0. Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036190--denmark-vs-serbia/
Душан Тадич
Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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