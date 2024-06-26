Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»

Нападающий сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал ничью с Данией (0:0) в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«Мы очень расстроены, что не вышли в 1/8 финала, но я очень горжусь нашей командой. Мы отдали все ради сборной и ради нашей страны», — цитирует пресс-служба УЕФА Тадича.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.