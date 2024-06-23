Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

Друид по имени Король Артур Пендрагон, который является фанатом сборной Англии, объяснил причину ничьей команды в матче группового турнира Евро-2024 с Данией (1:1).

По мнению друида, виновниками неудачной игры англичан стали экоактивисты, которые в среду распылили оранжевую краску на камни Стоунхенджа.

«Протестующие нарушили спокойное величие священного места. Они усложнили путь нашим сильным мыслям к сборной Англии. Оранжевый порошок не только осквернил камни, но и повлиял на их мистическую силу — это была ересь! Мы в ярости, но мы сохраняем веру, что Гарет Саутгейт и команда смогут восстановиться и выиграть Евро.

Как только камни будут очищены, я смогу заново сделать заклинание для игры со Словенией — на этот раз без экоидиотов, которые его испортят», — приводит слова друида The Sun.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 Анлия встретятся со сборной Словении, а датчане сыграют с командой Сербии. Обе встречи пройдут во вторник, 25 июня.