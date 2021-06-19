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Драгович надеется, что Австрия сможет выключить из игры левую ногу Ярмоленко

19:06
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Защитник сборной Австрии Александар Драгович поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины. В составе украинцев он выделил Андрея Ярмоленко, с которым он вместе выступал за киевское «Динамо».

«Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога, — цитирует Драговича официальный сайт УЕФА 19 июня. — Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех.

У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмоленко и отыгравшего превосходный сезон в «Аталанте» Малиновского. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться.

Хватит ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как старались это сделать в матчах с Македонией и Нидерландами».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия 1
Германия 2
Перерыв

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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