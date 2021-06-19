Драгович надеется, что Австрия сможет выключить из игры левую ногу Ярмоленко
Защитник сборной Австрии Александар Драгович поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины. В составе украинцев он выделил Андрея Ярмоленко, с которым он вместе выступал за киевское «Динамо».
«Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога, — цитирует Драговича официальный сайт УЕФА 19 июня. — Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех.
У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмоленко и отыгравшего превосходный сезон в «Аталанте» Малиновского. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться.
Хватит ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как старались это сделать в матчах с Македонией и Нидерландами».
Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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