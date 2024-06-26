Стойкович: «Сербские болельщики должны гордиться этой сборной»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал ничью с Данией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Мы разочарованы, потому что не смогли сделать шаг, которого нам не хватало. Игра была равной, мы хотели забить гол, но, к сожалению, нам это не удалось. Я горжусь своими ребятами. Сербия показала себя с лучшей стороны в группе с равными соперниками.

Сербские болельщики должны гордиться этой командой. Мы боролись до последней секунды, и я благодарен болельщикам за то, что они так сильно поддерживали нас во всех трех матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Стойковича.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.