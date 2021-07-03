Довбик заявил, что победный гол в ворота Швейцарии ничего не изменил для него
Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал, как воспринял свой победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии (2:1 доп. вр.).
«На самом деле, я далеко не сразу понял, что случилось, но я уже оставил это позади. На следующий день я проснулся и начал готовиться к матчу против сборной Англии. Так что этот гол ничего не изменил в моей жизни», — приводит официальный сайт УЕФА слова Довбика.
Мяч в ворота сборной Швейцарии стал для Довбика первым за сборную Украины.
Сегодня, 3 июля Украина встретится с Англией в матче 1/4 финала Евро-2020. Начало матча — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024487--ukraine-vs-england/
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