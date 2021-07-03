Довбик заявил, что победный гол в ворота Швейцарии ничего не изменил для него

Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал, как воспринял свой победный гол в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии (2:1 доп. вр.).

«На самом деле, я далеко не сразу понял, что случилось, но я уже оставил это позади. На следующий день я проснулся и начал готовиться к матчу против сборной Англии. Так что этот гол ничего не изменил в моей жизни», — приводит официальный сайт УЕФА слова Довбика.

Мяч в ворота сборной Швейцарии стал для Довбика первым за сборную Украины.

Сегодня, 3 июля Украина встретится с Англией в матче 1/4 финала Евро-2020. Начало матча — в 22.00 (мск).