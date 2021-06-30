Довбик рассказал, что ему говорил Шевченко перед выходом на поле

Нападающий сборной Украины Артем Довбик после победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020 (2:1) рассказал, о чем с ним говорил тренер перед выходом на замену. Он стал автором победного гола в дополнительное время, который стал для него первым за национальную команду.

«Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался», — цитирует пресс-служба УЕФА Довбика.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.