Доннарумма рассказал о своих эмоциях после финального свистка в матче с Бельгией
Вратарь сборной Италии рассказал о своих эмоциях от победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.
«После финального свистка я испытал колоссальное счастье. Мы вместе страдали ради того, чтобы достичь этого успеха. Вся команда очень рада», — приводит официальный сайт УЕФА слова Доннаруммы.
В полуфинале Евро-2020 Италия сыграет с Испанией. Встреча состоится 6 июля, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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