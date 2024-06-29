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Сегодня, 13:32

Доннарумма рассказал о настрое Италии на матч со Швейцарией

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Швейцарии.

«Сборная Швейцарии — физически крепкая команда, это чувствуется на поле. Необходимо быть готовыми к тому, чтобы перестраиваться по ходу игры. Идти в атаку в пас или забрасывать мяч вперед — может быть по-разному. Они действуют агрессивно, а нам следует допустить как можно меньше ошибок», — цитирует Доннарумму пресс-служба УЕФА.

Матч Швейцария — Италия состоится 29 июня. Начало — в 22.00 мск.

Джанлуиджи Доннарумма
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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