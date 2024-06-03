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Сегодня, 11:01

Доннарумма рассказал, что нужно сборной Италии для победы на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, какой должна быть команда для победы на чемпионате Европы.

«Команда должна быть сосредоточенной. Мы хорошо готовимся к матчам, поэтому у нас будет все, чтобы добиться успеха. Непростая группа? Да, но она такая же сложная и для других команд. Наши соперники знают, что им предстоит встреча с Италией. Всем будет непросто», — цитирует вратаря Sky Sport.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Албании и Хорватии.

В матче первого тура команда Лучано Спаллетти встретится с албанцами. Игра состоится 15 июня в Дортмунде.

Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Италии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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