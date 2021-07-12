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Доннарумма: «Быстро пропущенный гол мог сломить нас, но мы из тех, кто не сдается»

01:54
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после победы в финальном матче чемпионата Европы против Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

«Мы проявили выдающийся характер и не собирались сдаваться. Вы все видели наш путь на этом турнире. Мы заслужили эту победу.

Быстро пропущенный гол мог сломить, но это не так-то просто сделать. Мы из тех, кто не сдается.

Англия хорошо оборонялась, но у нас потрясающая команда. Мы все это заслужили», — цитирует голкипера RAI Sport.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года