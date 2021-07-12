Доннарумма: «Быстро пропущенный гол мог сломить нас, но мы из тех, кто не сдается»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после победы в финальном матче чемпионата Европы против Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

«Мы проявили выдающийся характер и не собирались сдаваться. Вы все видели наш путь на этом турнире. Мы заслужили эту победу.

Быстро пропущенный гол мог сломить, но это не так-то просто сделать. Мы из тех, кто не сдается.

Англия хорошо оборонялась, но у нас потрясающая команда. Мы все это заслужили», — цитирует голкипера RAI Sport.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком чемпионата Европы-2020.