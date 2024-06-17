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Сегодня, 21:52

Тедеско — о поражении от сборной Словакии: «Я знал, что рано или поздно мы проиграем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча против Словакии (0:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

Бельгийцы потерпели первое поражение после назначении Тедеско главным тренером сборной.

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я мало что могу посоветовать команде улучшить. Мы создали много моментов, и если бы забили, игра была бы легче.

Единственное, в чем мы не преуспели, так это упущенные моменты. У нас их было много. Это часть игры. Конечно, игроки были разочарованы», – приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

После первого тура Бельгия (0 очков) занимает третье место в группе E. Словакия (3) идет второй.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Доменико Тедеско
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