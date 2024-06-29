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Сычев: «Запас у сборной Франции достаточно серьезный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает сборную Франции фаворитом плей-офф чемпионата Европы-2024.

«Я изначально поставил на Францию, с первого дня, и от своего мнения не отказываюсь. Яркого футбола в исполнении французов мы, конечно, пока не увидели, плюс сломанный нос Мбаппе никому не дает покоя. Но, мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьезный, плюс — опыт Дешама просто космический. И он знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам», — цитирует «РБ Спорт» Сычева.

Сборная Франции в 1/8 финала сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-slomanny-j-nos-mbappe-nikomu-ne-daet-pokoya-no-desham-umeet-vy-vodit-komandu-na-pik-v-nuzhnoe-vremya/
Дидье Дешам
Дмитрий Сычев
Килиан Мбаппе
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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