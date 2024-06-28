Сычев: «Венец группового этапа Евро — ярчайшая победа сборной Грузии над Португалией»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился впечатлениями от прошедшего группового этапа чемпионата Европы-2024.

«Самая главная эмоция группового этапа Евро — это, конечно, матч Грузии против Португалии. Он как будто был создан для того, чтобы перечеркнуть всю ту скучнейшую историю, которая происходила в остальных играх. Ну, почти скучнейшую. Потому что на уровне Евро, где играют сильнейшие сборные, наверное, некорректно так говорить. Но мы — болельщики избалованные, каждый раз ждем серию голов, финтов, опасных моментов. Но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. А вот венцом группового этапа стала ярчайшая победа Грузии над португальцами и вселенское счастье грузинского народа. Причем, победа абсолютно заслуженная», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет против Испании. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня, в Кельне на стадионе «Рейн Энерги».