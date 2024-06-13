Свищев — о возможном срыве матча Сербии: «Англичане известные хулиганы, мы это знаем»

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном срыве матча между сборными Сербии и Англии на Евро-2024.

«Излишняя аккуратность не помешает, но насколько она соответствует безопасности, или это надуманные политические домыслы? В этом надо разбираться. Англичане, конечно, известные хулиганы, мы все помним их стычки с нашими болельщиками. Может быть, все связано с этим. Пусть власти Германии объяснят, на основании какой информации они решили усилить меры безопасности», — сказал Свищев «СЭ».

По информации BBC, правоохранительные органы опасаются, что около 500 сербских фанатов и тысячи болельщиков из Англии могут угрожать проведению игры. По этой причине на матче ограничат продажу алкоголя, болельщиков обеих команд будут держать порознь, а также привлекут еще более тысячи стражей порядка.

Встреча между Сербией и Англией состоится 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Александр Абустин