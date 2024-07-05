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Сегодня, 12:08

Радченко о матче Испания — Германия: «Эти команды на Евро показывают наиболее стабильный и зрелищный футбол»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от встречи сборных Испании и Германии в четвертьфинале Евро-2024.

«Согласен с мнением о том, что матч сборных Испании и Германии можно назвать досрочным финалом Евро-2024. На данный момент именно эти две команды показывают наиболее стабильный и зрелищный футбол. И прямо сейчас это действительно две сильнейшие сборные чемпионата», — приводит слова Радченко Vprognoze.ru.

Сборные Испании и Германии сыграют в пятницу, 5 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Радченко
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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