Губерниев ждет Францию и Англию в финале Евро-2024: «Их противостояние украсит этот чемпионат»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Евро-2024 Испания — Франция и Нидерланды — Англия.

«Англичане выиграют и выйдут в финал. Здесь не может быть двух мнений. А потом еще и титул возьмут. Абсолютно прагматичная игра, которая становится лучше с каждым шагом. Эта игра принесет успех и результат. Думаю, что испанцы лягут под натиском французов. А соперничество Франции и Англии в финале украсит чемпионат Европы», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится 9 июля. Полуфинальная встреча между Нидерландами и Англией пройдет 10 июля. Оба матча начнутся в 22.00 мск.

Александр Абустин