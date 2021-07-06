Бывший футболист хихонского «Спортинга» Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 Италия — Испания.

«Матчи Испании с Хорватией и Швейцарией были совершенно разными. Хорваты быстро перестроились при счете 1:3, выровняли игру и спасли ее в основное время. Им бы остановиться, тормознуть, а они продолжили играть в том же духе в дополнительное время. Стали оставлять пространство за спинами своих защитников, и Испания использовала скорость и свежесть вышедших на замену футболистов. А Швейцария все дополнительное время оборонялась. Что касается матча с Италией, то игра будет очень интересной. Итальянцы грамотно обороняются, хорошо атакуют и не боятся идти вперед. Жду равную игру», — цитируют «Известия» Черышева.

Матч Италия — Испания состоится сегодня, 6 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).