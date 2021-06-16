Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса
21:33
Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева поделился информацией о состоянии защитника Марио Фернандеса.
«Фернандесу надели какой-то пояс. Он сейчас в нормальном состоянии. К следующему матчу он должен быть готов», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».
Фернандес покинул поле на носилках на 26-й минуте встречи матча чемпионата Европы с финнами (1:0). У игрока было подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника.
Обследование показало, что повреждения позвоночника у защитника сборной России нет.
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