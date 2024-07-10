Черышев — о Ямале: «Он сейчас не подвержен звездной болезни»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2024 против сборной Франции (2:1).

«Потенциал у него очень хороший. Парень должен продолжать расти и прогрессировать. Сейчас он должен продолжать делать то, что делает на поле в том же ключе. Самое главное, что он сейчас не подвержен звездной болезни», — сказал Черышев «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов