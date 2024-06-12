Дмитрий Черышев назвал команды, за которые будет болеть на Евро-2024

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев рассказал «СЭ», за кем будет следить на предстоящем чемпионате Европы-2024.

«В первую очередь, буду болеть за сборные Сербии и Грузии. Пока не могу вам сказать, какой результат от них ждать, будем смотреть первые игры. Очень многое будет зависеть от этих матчей. Сложно что-то прогнозировать, потому что всегда на больших турнирах есть непредсказуемые команды, которые добиваются положительных результатов», — сказал Черышев «СЭ».

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Первый матч турнира — Германия — Шотландия — состоится в пятницу, 14 июня и начнется в 22.00 (мск).

(Александр Абустин)