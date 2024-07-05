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Сегодня, 13:26

Булыкин: «В матче Испания — Германия нет явного фаворита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Испания — Германия в 1/4 финала Евро-2024.

«Понятно, что это громкая вывеска, скорее всего, это скрытый финал. Но явного фаворита в этой игре точно нет. Испанцы играют здорово, но сейчас они впервые встретятся с соперником, который равен им по силам. Матч точно будет очень интересным. Немцы не могут себе позволить просто так проиграть — они будут биться. Болельщики буду гнать их вперед», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Сборные Испании и Германии сыграют в пятницу, 5 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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