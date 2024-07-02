Булыкин: «Румыны неплохо начали, но Нидерланды забили гол и этим решили исход матча»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Нидерландов над Румынией (3:0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Ожидал, что Нидерланды выиграют. Все-таки они имеют неплохой подбор футболистов. Румыны неплохо начали, и игра шла на встречных курсах. Но Нидерланды забили гол и этим решили исход матча. Думаю, что Нидерланды будут в полуфинале с англичанами. Они могут неплохо с ними сыграть, хотя Англия будет фаворитом в этом матче», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.