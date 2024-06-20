Булыкин: «Из команд-середняков на Евро-2024 немного удивила сборная Румынии»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в первом туре группового турнира Евро-2024 его впечатлили сборные Германии и Румынии.

«Германия очень хорошо начала. Но интересно, как они сыграют следующий тур, и уже из этого можно будет сложить какие-то свои впечатления.

Из команд-середняков немного удивила сборная Румынии. Но там были ошибки Лунина, и понеслось. Но это была первая игра против Украины и с ошибками вратаря. Посмотрим, как сыграют вторую игру», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.