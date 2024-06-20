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Булыкин: «Из команд-середняков на Евро-2024 немного удивила сборная Румынии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в первом туре группового турнира Евро-2024 его впечатлили сборные Германии и Румынии.

«Германия очень хорошо начала. Но интересно, как они сыграют следующий тур, и уже из этого можно будет сложить какие-то свои впечатления.

Из команд-середняков немного удивила сборная Румынии. Но там были ошибки Лунина, и понеслось. Но это была первая игра против Украины и с ошибками вратаря. Посмотрим, как сыграют вторую игру», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11790896-bulykin-nazval-sbornye-kotorye-udivili-po-itogam-pervogo-tura-evro-2024.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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