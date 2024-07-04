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Булыкин: «Полуфинал с Англией, думаю, будет тяжелый»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что сборная Нидерландов может дойти до полуфинала Евро-2024.

«Шансы Нидерландов по победу пока не встретятся с англичанами, неплохие. Но полуфинал с Англией, думаю, будет тяжелый. «Оранжевым» будет очень тяжело, если они попадут на англичан. Тогда будет очень тяжело это сделать, но надежда есть. Футбол – игра непредсказуемая.

Я помню, как двадцать лет назад греки взяли чемпионат Европы, поэтому нельзя ничего говорить с уверенностью, есть ли у них шансы против англичан, и против турков. Но против Англии будет очень тяжелая игра», – цитирует Metaratings.ru Булыкина.

В субботу, 6 июля, Нидерланды в матче 1/4 финала сыграют с Турцией. Начало встречи – 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-niderlandam-budet-slozhno-vyigrat-evro-est-komandy-posilnee
Дмитрий Булыкин
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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