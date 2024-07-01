Булыкин: «Испания сейчас для меня фаворит, но немцы могут выжать максимум за счет своей дисциплины»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

«Матч Испании против Германии — это битва фаворитов в борьбе за звание чемпиона Европы. Германия хорошо играет дома, и ей сильно помогают болельщики. Но Испания показала очень хороший футбол по движению, прессингу, атакам и в защите. Испания сейчас для меня фаворит, но немцы могут выжать максимум за счет своей дисциплины и организации. Я, конечно, бы хотел увидеть такой матч в финале, но увидим его раньше», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборная Испании 30 июня разгромила Грузию (4:1) в 1/8 финала турнира. В 1/4 финала команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Германией, которая 29 июня победила Данию (2:0).

Матч пройдет 5 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

(Константин Передерий)