Для Мбаппе сделали защитную маску черепашки-ниндзя

Польская компания Cabiomede изготовила маску для защиты лица в стиле черепашек-ниндзя для форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

По данным издания Weszlo, перед матчем третьего тура группового этапа Евро-2024 ее должен передать нападающему голкипер сборной Польши Марцин Булка, выступавший с Мбаппе в «ПСЖ».

Килиан сломал нос во встрече 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0). Игру с Нидерландами (0:0) он пропустил. Специально для форварда была изготовлена специальная защитная маска, в которой он может принимать участие в матчах. УЕФА согласовал, что она будет черного цвета.