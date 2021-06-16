Дивеев доволен игрой сборной России в матче с Финляндией

Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0).

«Моей задачей было помочь Сафонову сохранить ворота в неприкосновенности, — цитирует Дивеева официальный сайт УЕФА 16 июня. — Я сделал все, что мог. Я доволен тем, как мы сыграли, но нам нужно лучше реализовывать свои моменты.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали нас сегодня. Надеюсь, мы порадовали их победой. Теперь все наши мысли — о Дании: впереди решающий матч, и мы отдадим все силы, чтобы добиться нужного результата».

Единственный мяч забил Алексей Миранчук.