Дивеев доволен игрой сборной России в матче с Финляндией
19:33
Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру своей команды в матче Евро-2020 с Финляндией (1:0).
«Моей задачей было помочь Сафонову сохранить ворота в неприкосновенности, — цитирует Дивеева официальный сайт УЕФА 16 июня. — Я сделал все, что мог. Я доволен тем, как мы сыграли, но нам нужно лучше реализовывать свои моменты.
Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень здорово поддерживали нас сегодня. Надеюсь, мы порадовали их победой. Теперь все наши мысли — о Дании: впереди решающий матч, и мы отдадим все силы, чтобы добиться нужного результата».
Единственный мяч забил Алексей Миранчук.
Дополнительная информация:
https://uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024460--finland-vs-russia/
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