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Диогу Кошта стал первым вратарем, не пропустившим в серии пенальти на чемпионатах Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Диогу Кошта.
Фото Reuters

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пен. — 3:0). Как сообщает Opta, он стал первым вратарем в истории, отразившим три удара в послематчевой серии.

Также он стад первым вратарем в истории чемпионатов Европы, не пропустившим в послематчевой серии пенальти.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложника у Криштиану
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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