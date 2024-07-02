Диогу Кошта стал первым вратарем, не пропустившим в серии пенальти на чемпионатах Европы

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта отразил три удара в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, пен. — 3:0). Как сообщает Opta, он стал первым вратарем в истории, отразившим три удара в послематчевой серии.

Также он стад первым вратарем в истории чемпионатов Европы, не пропустившим в послематчевой серии пенальти.

В 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии встретится с командой Франции. Матч состоится 5 июля.